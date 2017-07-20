ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня

2017-07-20 10:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 126 раз, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в четверг.

С позиций, расположенных в селах Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского, Вазашен, Паравакар Иджеванского, Мосесгех, Чинари Бердского и на безымянных высотах на территории Красносельского районов Армении, обстрелу подверглись позиции ВС Азербайджана в селах Гаймаглы, Ферехли и на безымянных высотах на территории Газахского, Агдам, Коханеби, Асрик Джирдахан Товузского, Гаравелилер, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабейского районов.

Позиции ВС Азербайджана также были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского, Шихлар, Гарагашлы, Новрузлу, Мерзили Агдамского, Куропаткино Ходжавенского, Ашагы Вейселли, Гарвенд, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского, Нюзгяр Джабраильского, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гекгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)