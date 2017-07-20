Сдан в пользование сайт Дата-центра

2017-07-20 10:46 | www.oxu.az | 6

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана предоставило общественности веб-сайт Дата-центра ООО AzInTelecom, действующего при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, учитывая растущий спрос на Дата-центр и предлагаемые им инфраструктурные услуги, был введен в пользование специализированный веб-сайт для Дата-центра.

Сайт создан на основе опыта международных дата-центров и действующих при них всемирно известных компаний, предлагающих аналогичные услуги.

Сайт www.datamerkezi.az играет роль единой платформы для знакомства с Дата-центром, его особенностями, инфраструктурными решениями и формирующимися за их счет различными коммерческими предложениями.

С помощью сайта пользователи могут получить информацию об общих характеристиках Дата-центра, его техническом оснащении, а также направить запросы об инфраструктурных решениях, соответствующих их требованиям и нуждам.

Дата-центр AzInTelecom, поставивший перед собой цель оказывать качественные телекоммуникационные услуги с использованием самых новых технологий, был введен в эксплуатацию в конце 2016 года и постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 314 от 01.10.2015 включен в список важных объектов, имеющих статус охраняемого объекта в Азербайджанской Республике.

A.M.

