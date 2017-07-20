В Кыргызстане планируют открыть институт изучения Алтайской цивилизации

2017-07-20 10:16 | www.trend.az | 4

«Вместе с учёными и экспертами фонда «Мурас», мы предлагаем открыть в Бишкеке «Институт изучения алтайской цивилизации»», - заявил президент Алмазбек Атамбаев в четверг на международном форуме «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи», который проходит в Бишкек. Об этом пишет КНИА «Кабар»

«Этот институт может координировать реализацию совместной программы комплексных научных исследований, способствовать расширению научного, образовательного, культурного сотрудничества между нашими странами и народами», - пояснил Атамбаев.

Кроме этого, глава государства предложил также, чтобы этот Форум обратился к руководству Международной Алтаистической Конференции (PIAC) с предложением провести очередную конференцию PIAC совместно, на следующий год в Кыргызстане, во время проведения Всемирных Игр Кочевников.

В заключении своего выступления президент Кыргызстана сказал, что вместо идей, разделяющих народы по языку, цвету кожи и религиозным убеждениям, надо опираться на идеи добра и мира, на идеи, объединяющие разные народы, на такие идеи как паналтаизм и евразийство. И здесь должны сказать и своё веское слово учёные алтаисты и лидеры стран народов алтайской языковой семьи.