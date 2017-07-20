Азербайджан старается помочь в разрешении палестино-израильского конфликта - МИД

2017-07-20 10:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ Есть резолюции Совета Безопасности ООН, которые осуждают оккупацию территорий государств и если уйти от политики двойных стандартов то можно будет добиться урегулирования конфликтов, сказал посол по особым поручениям МИД Азербайджана Шахин Абдуллаев на международной конференции по вопросу Иерусалима (Кудса).

«Наши экономические, культурные и гуманитарные отношения с Израилем не мешают нам поддерживать Палестину», - добавил он Азербайджан всячески старается помочь в разрешении палестино-израильского конфликта, и всегда открыто заявляет о своей позиции по нему, сказал Абдуллаев.

«Азербайджан сам уже на протяжении многих лет страдает от наличия конфликта , 20 процентов территорий страны оккупирована Арменией и это обвязывает нас занять четкую позицию в этом вопросе», сказал посол по особым поручениям.

Отметим, что организаторами конференции выступают правительство Азербайджана и Комитет ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа.

В конференции участвуют представители правительства Азербайджана и ООН, Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Палестинскую делегацию на конференции возглавляет постоянный наблюдатель Палестины в ООН Рияд Мансур.

В рамках двухдневной конференции состоятся панельные обсуждения на тему "Жизнь в Восточном Иерусалиме под оккупацией", "Новый подход к Восточному Иерусалиму", "Международная и региональная поддержка Восточному Иерусалиму".

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева )