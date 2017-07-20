Bakan Arslan BTK sınır tünelinde incelemelerde bulundu

2017-07-20 10:47 | www.trend.az | 1

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ardahan ili sınırlarından geçen Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolunda ve sınır tünelinde incelemelerde bulundu.

Kars'ta, Azerbaycan ve SBK Holding işbirliğiyle kurulacak olan Lojistik Merkez'in protokol imza törenine katıldıktan sonra beraberinde, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bimez, Kars Valisi Rahmi Doğan, ArdahanBelediye Başkanı Faruk Köksoy, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan'dan gelen Bakanlık heyetiyle birlikte, Kars Garından trene binen Bakan Arslan, BTK demiryolu hattının Çıldır ilçesi Karakale köyü yakınında yer alan sınır tüneline kadar olan 76 kilometrelik kısmında yolculuk etti.

Sınır tünelinde trenden inen Bakan Arslan, burada kendilerini bekleyen vatandaşları selamlayarak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu. Raylarda ve sınır tünelinde incelemelerde bulunan Bakan Arslan, Gürcistan'ın Akhalkalaki (Ahılkelek) bölgesinde kurulan BTK istasyonuna geçti. Bakan Arslan burada da bir süre incelemelerde bulunduktan sonra, Gürcistan ve Azerbaycan heyetiyle birlikte trenle Tiflis'e gitt