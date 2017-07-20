Ильхам Алиев: «В Азербайджане обеспечиваются все свободы, в том числе свобода слова»

2017-07-20 10:51 | www.apa.az | 4

«Азербайджанская журналистика развивается и играет очень позитивную роль в обществе. В Азербайджане обеспечиваются все свободы, в том числе свобода слова».

Как сообщает АПА со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом во время церемонии открытия второго здания для журналистов сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам президента в Азербайджане действуют тысячи медиа-органов. Он отметил, что сегодня азербайджанская журналистика освещает беспокоящие общество проблемы, проводит очень значимую аналитику, играет важную роль в развитии общества.

Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане развитие прессы всегда находится в центре внимания. Глава государства напомнил о регулярных встречах с представителями медиа и отметил, что доказательством этого является строительство зданий для журналистов.