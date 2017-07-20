Сегодня день рождения Анара Мамедханова

2017-07-20 10:50 | www.oxu.az | 5

Мамедханов Анар Джамал оглу родился 20 июля 1970 года в Баку. Окончил школу № 160, затем - механико-математический факультет БГУ.

Как передает Oxu.Az, А.Мамедханов был капитаном легендарной команды «Парни из Баку» – чемпиона сезона 1992 года, финалиста сезона 1993 года, обладателя летнего кубка 1995 года, победителя турнира 10 лучших команд в 2000 году (чемпионов XX века).

Oн трижды (в 1995, в 2000 и 2005 годах) избирался депутатом Милли Меджлиса от 1-го Сураханского округа Баку как независимый кандидат, был самым молодым депутатом за всю историю Азербайджана.

В 2003 году основал и в течение 6 лет руководил одним из самых популярных новостных сайтов Южного Кавказа и Средней Азии Day.az, был академиком Евразийской академии телевидения.

Анар Мамедханов скончался 23 апреля, не дожив до своего 41-летия всего три месяца.

У него осталось трое детей – сын и две дочери.

A.C.

