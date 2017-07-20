С участием президента Ильхама Алиева проводится церемония открытия второго здания для журналистов - ОБНОВЛЕНО

2017-07-20 11:00 | www.apa.az | 5

Проводится церемония открытия второго здания для журналистов, построенного распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сабаильском районе Баку.

Как сообщает АПА, на церемонии открытия принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Вюгар Сафарли и председатель Совета печати Азербайджана Афлатун Амашов проинформировали главу государства о том, что во втором здании, построенном для журналистов, имеются 255 квартир.

Общая строительная площадь трехблочного 17-этажного здания, построенного в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты работников печати Азербайджана» от 22 июля 2013 года, составляет 34 тысячи квадратных метров. В здании имеются 9 однокомнатных, 144 двухкомнатных, 93 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных.

Затем президент встретился с представителями СМИ.

Глава государства выступил с речью на мероприятии.

Председатель Совета прессы Афлатун Амашов выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу, которые он оказывает представителям медиа. Афлатун Амашов вручил президенту Азербайджана премию «Друг журналистов».

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие здания.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в здании.

Отметим, в этом здании 255 журналистам выданы квартиры. 6 сотрудников APA Holding также получили квартиры в этом здании.

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10:19

Проводится церемония открытия второго здания для журналистов, построенного распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сабаильском районе Баку.

Как сообщает АПА, на церемонии открытия принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Вюгар Сафарли и председатель Совета печати Азербайджана Афлатун Амашов проинформировали главу государства о том, что во втором здании, построенном для журналистов, имеются 255 квартир.

Общая строительная площадь трехблочного 17-этажного здания, построенного в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты работников печати Азербайджана» от 22 июля 2013 года, составляет 34 тысячи квадратных метров. В здании имеются 9 однокомнатных, 144 двухкомнатных, 93 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных квартир. Во дворе здания сооружена спортивная площадка, проведена большая работа по благоустройству.

Затем президент встретился с представителями СМИ.

Глава государства выступил с речью на мероприятии.

Отметим, в этом здании 255 журналистам выданы квартиры. 6 сотрудников APA Holding также получили квартиры в этом здании.

Первое здание для журналистов было сдано в эксплуатацию 22 июля 2013 года.