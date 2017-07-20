Ильхам Алиев: Азербайджанская журналистика играет очень позитивную роль в обществе

2017-07-20 10:55 | www.oxu.az | 3

«Азербайджанская журналистика развивается и играет очень позитивную роль в обществе. В Азербайджане обеспечены все свободы, в том числе свобода слова».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом в своей речи на церемонии распределения квартир в очередном построенном здании для журналистов по случаю Дня национальной печати заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

«В Азербайджане функционируют сотни органов печати», - заявил глава государства, подчеркнув, что сегодня азербайджанская журналистика выявляет проблемы, волнующие общество, проводит очень ценные анализы, играет важную роль в развитии общества.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в Азербайджане развитие прессы находится в центре внимания, напомнив о своих регулярных встречах с представителями СМИ, глава государства сказал, что строительство зданий для журналистов является проявлением данной политики.

Н.О.

