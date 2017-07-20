Азербайджан ухудшил позиции в рейтинге УЕФА

2017-07-20 10:57 | www.oxu.az | 3

После завершения второго дня ответных матчей II квалификационного раунда Лиги чемпионов обнародован рейтинг-лист УЕФА.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Азербайджан снизился в рейтинге на одну строчку. Позавчера наша страна взобралась на 21-ую строчку после победы «Карабаха» над грузинской «Самтредией».

Однако вчерашняя победа кипрского «АПОЭЛА» над люксембурским «Дюделанжем» позволила Кипру сместить нашу страну на 22-ое место.

А.М.

