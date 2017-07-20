Необходимо обеспечить практическую реализацию резолюций ООН по палестино-израильскому конфликту

2017-07-20 11:10 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ Необходимо обеспечить практическую реализацию соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, принятых по вопросу палестинских территорий, включая Иерусалим, сказал помощник генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) Самир Бакр на международной конференции по вопросу Иерусалима в Баку в четверг.

Он отметил, что ОИС оказывает безоговорочную поддержку палестинскому народу, включая их право на создание независимо государства.

"Мы поддерживаем международные усилия, которые нацелены на поиск справедливого комплексного решения центрально важного вопроса на основе соответствующих резолюций ООН", - сказал Бакр.

Он осудил недавнее закрытие мечети Израилем на палестинских территориях. Бакр отметил, что международное сообщество должно объединить усилия и действовать совместно с тем чтобы обеспечить подотчетность действий в зоне конфликта.

Бакр выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана за возможность провести эту важную конференцию в Баку, которая вносит большой вклад в защиту законных прав палестинского народа.

Отметим, что Организаторами конференции выступают правительство Азербайджана и Комитет ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа.

На конференции участвуют представители правительства Азербайджана и таких международных организаций, как ООН , ОИС.

Палестинскую делегацию на конференции возглавляет постоянный наблюдатель Палестины в ООН Рияд Мансур.

В рамках двухдневный конференции состоятся панельные обсуждения на тему "Жизнь в Восточном Иерусалиме под оккупацией", "Новый подход к Восточному Иерусалиму", "Международная и региональная поддержка Восточному Иерусалиму".

(Автор: Елена Косолапова)