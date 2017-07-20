Başbakan Yıldırım'dan İbadi'ye Musul telefonu

2017-07-20 11:07 | www.trend.az | 0

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Musul'un ahiren DEAŞ'tan kurtarılması çerçevesinde Irak hükümetini tebrik etti.

"MUSUL'UN YENİDEN İMARI İÇİN TÜRKİYE KATKI VERMEYE HAZIR"

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, İbadi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Musul'un ahiren DEAŞ'tan kurtarılması çerçevesinde Irak hükümetini kutlayarak, tahrip edilen tarihi şehrin yeniden imarına Türkiye'nin katkı vermeye hazır olduğunu belirtti.

Başbakan Yıldırım, terörle mücadele dahil, yakın bölgedeki gelişmeler bağlamında Irak hükümeti ile iş birliğini sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

İBADİ: TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ İÇİN BİZ DE HAZIRIZ

Irak Başbakanı İbadi ise Türkiye ile her alanda iş birliğine hazır olduklarını ifade ederek, Irak'ın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin bilinen tutumlarını aktardı.

Olumlu geçen görüşmede, bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.