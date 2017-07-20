Представитель Палестины в ООН призвал обеспечить доступ к мечети на Храмовой горе

2017-07-20 11:04 | www.oxu.az | 5

Представитель Государства Палестина в ООН Рияд Мансур на проходящей в Баку международной конференции по Иерусалиму отметил важность принятия коммюнике, призывающего обеспечить постоянный доступ к мечети на Храмовой горе ( Харам аль Шариф).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, по словам Р. Мансура, препятствия на пути верующих должны быть полностью устранены.

«И мы хотим получения гарантий от Израиля, что такие шаги не будут повторяться», - заявил он, отметив, что статус-кво должен соблюдаться.

Р. Мансур выразил надежду, что что коммюнике будет поддержано участниками конференции и станет посланием Государству Израиль.

Представитель Государства Палестина в ООН добавил, что Азербайджан является другом и Палестины, и Израиля, тем самым может помочь привнести новые идеи, как помочь сблизить две стороны друг с другом.

С.С.

