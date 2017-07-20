Войска Асада отбили у ИГИЛ десятки нефтяных вышек

2017-07-20 11:10 | www.oxu.az | 5

В ходе наступления правительственных сирийских войск на так называемую столицу Исламского государства Ракку под контроль были возвращены более 40 нефтяных вышек в одноименной провинции, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«С начала июля более 40 стационарных нефтяных насосных станций вновь стали подконтрольны правительству Сирии – все они в настоящее время разрушены отступающими боевиками ИГИЛ», - рассказал журналистам инженер-нефтяник Али Ибрагим, ответственный за восстановление добычи нефти в провинции Ракка.

Он уточнил, что при отступлении боевики подорвали основную часть вышек, оставшиеся были сломаны.

Ибрагим отметил, что в ходе наступления сирийских правительственных войск с начала июля боевики вытеснены из основных нефтедобывающих районов провинции. Под контроль Дамаска вернулись нефтяные районы Дабсан, Дайлаа, аль-Рамилан, Тбисан, Ас-Саура и Вахаб.

«После разминирования подходов, насосы вышек будут демонтированы и направлены в город Хама для восстановления – уже к концу июля большинство нефтяных «точек» возобновят работу», - уверен инженер.

По его словам, боевики использовали богатства пустыни близ Ракки по своему усмотрению. В частности, только в районе месторождения Ас-Саура уничтожены более 50 самодельных нефтяных «качалок».

Н.О.