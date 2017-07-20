Азербайджан может помочь в решении палестино-израильского конфликта- представитель Палестины

2017-07-20 11:14 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ -Азербайджан может сыграть позитивную роль в вопросе решения палестино-израильского конфликта, сказал постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур на международной конференции по вопросу Иерусалима в Баку в четверг.

Он отметил, что Азербайджан имеет дружественные отношения с обеими сторонами, поэтому он может играть роль посредника в этом конфликте.

Он выразил надежду, что Азербайджан сможет оказать некоторое давление на Израиль в вопросе мечети эль-Акса в Иерусалиме.

Отметим, что организаторами конференции выступают правительство Азербайджана и Комитет ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа.

В конференции участвуют представители правительства Азербайджана и ООН, Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Палестинскую делегацию на конференции возглавляет постоянный наблюдатель Палестины в ООН Рияд Мансур.

В рамках двухдневной конференции состоятся панельные обсуждения на тему "Жизнь в Восточном Иерусалиме под оккупацией", "Новый подход к Восточному Иерусалиму", "Международная и региональная поддержка Восточному Иерусалиму".

(Автор: Елена Косолапова)