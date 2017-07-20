В Баку рубят деревья: Жители протестуют – ВИДЕО

2017-07-20 11:17 | www.oxu.az | 6

В результате проведения строительных работ на территории Низаминского района Баку были уничтожены девять деревьев различных видов (сосна, кипарис и вяз), а также повреждены еще 20 деревьев.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Baku.Ws, министерство экологии направило обращение в Генпрокуратуру в связи с нанесением ущерба в размере 7920 манатов, уничтожением зеленых насаждений, а также не предоставлением официальных документов, предоставляющих право на вырубку деревьев по мере ведения строительства.

В ходе предварительного расследования Генпрокуратурой были подтверждены факты незаконной вырубки деревьев с нанесением крупного ущерба, а также нарушения требований Лесного кодекса АР и нормативных актов по лесному законодательству.

По выявленным правонарушениям возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.3 (незаконная вырубка деревьев) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса АР.

На данный момент в следственном управлении Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре продолжаются необходимые следственные мероприятия по уголовному делу.

A.M.

