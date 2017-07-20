Канадский блогер записал поп-песню с помощью спиннера – ВИДЕО

2017-07-20 11:20 | www.oxu.az | 5

Канадский блогер Sickick записал и исполнил поп-композицию с помощью спиннера.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, ролик был опубликован на YouTube-канале Sickick.

На видео, которое набрало более 110 тысяч просмотров, скрывающий лицо под маской Sickick соединяет спиннер с внутренностями музыкальной открытки, раскручивает игрушку и записывает звуки, которые она издает. К получившемуся мотиву он добавляет синтезатор, а затем начинает петь. «Один из самых креативных артистов современного поколения», - отметили подписчики блогера в комментариях.

Спиннер (fidget hand spinner) — предназначенная для снятия стресса игрушка, изобретенная американкой Кетрин Хеттингер (Catherine Hettinger) в 1993 году. В последнее время гаджет приобрел небывалую популярность. По словам Хеттингер, спиннер может быть полезен для людей с проблемами фокусировки внимания и страдающих от стресса.

С.С.

