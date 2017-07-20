Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии выдачи квартир журналистам по случаю Дня национальной прессы (версия 2)

2017-07-20 11:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в церемонии выдачи квартир журналистам по случаю Дня национальной прессы в очередном здании, построенном для журналистов.

Помощник по общественно-политическим вопросам Президента Азербайджана Али Гасанов, исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана Вугар Сафарли и председатель Совета печати Азербайджана Афлатун Амашов проинформировали главу государства о том, что во втором здании, построенном для журналистов, 255 квартир. Общая строительная площадь трехблочного 17-ти этажного здания, построенного по распоряжению Президента Азербайджана «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты работников азербайджанской печати» от 22 июля 2013 года, составляет 34 тысячи квадратных метров. Здесь девять однокомнатных, 144 двухкомнатных, 93 трехкомнатных и девять четырехкомнатных квартир. Во дворе здания создана спортивная площадка, проведены широкие работы по благоустройству.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с представителями СМИ.

Глава государства выступил на церемонии с речью.

Главный редактор газеты “Kaspi” Ильхам Гулиев, директор Студии информационных программ ЗАО «Теле- и радиопередачи Азербайджана» Мехрибан Мамедова и председатель Совета печати Афлатун Амашов выразили признательность главе государства за высокое внимание и заботу, проявляемые в отношении представителей медиа.

Далее председатель Совета печати Афлатун Амашов вручил Президенту Ильхаму Алиеву награду «Друг журналистов».

Затем Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую сдачу здания в эксплуатацию.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в трех- и четырехкомнатных квартирах здания.

Затем Президент Ильхам Алиев заложил фундамент третьего жилого здания, которое будет построено для журналистов.

Глава государства ознакомился со стендом, отражающим технико-экономические показатели здания.

Было отмечено, что в этом здании, которое будет построено по распоряжению Президента Азербайджана, также будет 255 квартир. Таким образом, общее количество квартир в двух зданиях, сданных в эксплуатацию в 2010-2017 годах, и третьем здании, фундамент которого сейчас закладывается, достигнет 665.

В заключение было сделано фото на память.