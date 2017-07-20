ОБСЕ консультирует Туркменистан в области масс-медиа

2017-07-20 11:33 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде проходит тренинг, организованный Центром ОБСЕ в Туркменистане при содействии министерства иностранных дел страны, пишет газета Нейтральный Туркменистан.

В мероприятии принимают участие представители отечественных печатных и электронных СМИ, национального института демократии и прав человека при президенте Туркменистана, а также судебных органов.

Повышение квалификации предусмотрено по таким направлениям, как международные стандарты свободы слова, право на поиск, получение и распространение информации, свободу выражения мысли, использование сведений из официальных источников.

"Кроме того, зарубежные эксперты поделятся знаниями в свете использования судебной информации в журналистской практике", - сказано в статье.

Для проведения дискуссий были приглашены международные эксперты Бранка Сесто (Хорватия) и Сергей Чижков (Россия).

(Автор: Гусейн Гасанов)