Кто выиграл от создания совместной группировки ВС Армении и России и как это коснется Карабаха

2017-07-20 11:33 | www.trend.az | 4

Эльмира Таривердиева

Сегодня армянское правительство рассмотрит проект о создании "Совместной Группировки войск Армении и России", после чего документ будет отправлен на ратификацию в Национальное Собрание. Накануне проект ратифицировали Госдума и Совет Федерации России. В целом никакой интриги нет, все стороны довольны таким раскладом. Вернее, делают вид, что довольны.

Если проправительственные армянские СМИ не устают трубить о том, что теперь армянская армия станет в разы сильнее и уж точно, самой сильной армией в регионе, все чаще звучат и голоса трезвомыслящих граждан Армении, которые понимают, что страна теряет последние остатки своего суверенитета на поле российско-армянского сотрудничества.

Что именно анонсированное объединение принесет обеим сторона догадаться нетрудно.

С точки зрения России, все сделать логично и правильно. Москва прикрыла свое подбрюшье на Южном Кавказе, что, безусловно, было необходимо в контексте ухудшающихся отношений с НАТО и Западом в целом. Москва просто обустраивает свой военный форпост на Кавказе, который армянам трогать строго воспрещается, особенно в своих целях.

Что же касается Еревана, то тут понятно, что Армения стала заложником союзнических отношений с Кремлем. Впрочем, Армения союзник России по требованию, то есть если Армения нужна, ей свистят, чтоб стала к ноге, если нет, пинают и тычут в лицо армянскими водительскими правами…

В составе новой группировки будут 102-я российская база в Армении и некоторые армянские подразделения. По некоторым данным, в состав группировки войдет 4-й корпус вооруженных сил Армении. По условиям договора, в случае агрессии против Армении или России действиями Объединенной группировки будет руководить армянское командование, при этом российская база будет действовать под российским командованием, как и в настоящее время.

То есть, даже в том случае, если на Армению действительно кто-то нападет, у Еревана не будет никаких шансов оказывать какое-либо воздействие или принимать решения в этой группировке войск. Российская военная база в Гюмри, как и сейчас, будет под российским командованием, которое будет выполнять приказы Москвы.

Что же касается вопроса нагорно-карабахского конфликта, то тут все предельно ясно. у Азербайджана и России сегодня отношения развиваются так, что однозначно можно сказать: в случае военного сценария освобождения оккупированных Арменией территорий Азербайджана, Россия не позволит Еревану использовать российское вооружение. По всем существующим договорам, Россия обязуется защищать Армению лишь в том случае, если кто-либо захочет напасть на эту страну. Однако Нагорный Карабах никакого отношения к территории Армении не имеет, более того, всех военнослужащих армянских ВС, которые находятся на оккупированных территориях, сам Ереван упорно называет «карабахской армией». Таким образом, армянские ВС , которые сами же армянские военачальники превратили в призрачный полк, не имеют никаких соглашений с российской стороной и не могут рассчитывать на поддержку какой-либо третьей стороны, пока находятся на оккупированных территориях Азербайджана.

И чтобы Баку не воспринял договор с Арменией неверно, в договоре об объединении Москва прописала специальный пункт, в котором особо подчеркивается, что создание объединенной группировки не направлено против кого-то конкретного, против третьих стран. В основе создания объединенной группировки – оборонительная, а не наступательная стратегия и защищать она будет территориальную целостность и границы Армении и России в пределах Южно-Кавказского региона.



Власти Армении не могут и не имеют права сопротивляться желаниям Кремля. Именно поэтому Ереван оказался в евразийском экономическом союзе, что не принесло ровно никаких дивидендов Армении зато потешило самолюбие России, инициировавшей этот проект. И поэтому Ереван предпочел отдать в руки Москвы управление ПВО Армении, что в принципе лишило страну своего суверенного неба.

К чему приведет объединение войск России и Армении с точки зрения внутриполитической ситуации в стране, учитывая, что кроме представителей власти, остальная часть населения Армении совершенно не жаждет отдавать армию в руки России, тоже вопрос. Особенно когда в Армении набирает обороты противостояние представителей внесистемной оппозиции и властей.

Что будет дальше, предсказать сложно, однако, одним из вариантов событий может стать вмешательство третьей силы, которая умело воспользуется недовольством народа Армении и раскачает ситуацию донельзя, что приведет к коллапсу.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend