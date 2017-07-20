В Баку проводится международная конференция, посвященная проблеме Иерусалима

2017-07-20 11:50 | www.apa.az | 4

В Баку проводится 4-я международная конференция в связи с проблемой Иерусалима (Кудса).

Как сообщает АПА, в организованной ООН и ОИС конференции принимают участие представители международных организаций и дипкорпуса.

Посол по особым поручениям МИД Азербайджана Шахин Абдуллаев сказал, что пока не будет решен вопрос Иерусалима, невозможно будет урегулировать арабо-израильский конфликт.

Ш.Абдуллаев подчеркнул, что Азербайджан поддерживает резолюции ООН по Иерусалиму. По его словам, обстановка в регионе становится более напряженной и положение палестинцев осложняется. Он отметил, что поддерживает позицию палестинцев в связи со святыми местами в Восточном Кудсе и резолюции ООН.

Помощник Генерального секретаря по политическим вопросам Мирослав Енча сказал, что переговоры по арабо-израильскому конфликту результата не дали.

По его мнению, план ООН «два государства» является единственным путем достижения долгосрочного мира и восстановления прав палестинцев. М.Енча отметил, что следует не допустить реализацию плана Израиля по искусственному расселению, следует прекратить рознь между палестинцами.

Председатель Комитета по защите прав палестинского народа Рафаэль Дарио Рамирес сказал, что происходящее в Кудсе оказывает влияние на весь мир. По его словам, должны проводиться переговоры на благо проживающих там людей. Он отметил, что восстановление туризма и инфраструктуры будет способствовать развитию части Кудса, где проживают палестинцы.





Помощник генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) Самир Бакр сказал, что организация и впредь будет прилагать усилия для защиты Иерусалима и палестинцев. По его словам, происходящее в настоящее время в Кудсе является серьезным нарушением международного права и Женевской конвенции. С.Бакир подчеркнул, что это представляет угрозу региональной безопасности. Помощник генерального секретаря ОИС отметил, что Израиль хочет сохранить «статус-кво», эта страна нарушает международное право и проводит политику заселения.





Постоянный представитель Палестины в ООН Рияд Мансур заявил, что попытки помешать верующим ездить в священные места неприемлемы. Р.Мансур отметил, что является сторонником того, чтобы президент Палестины Махмуд Аббас положил конец конфликту путем переговоров. По словам Рияда Мансура, предпринятые несколько дней назад Израилем шаги доказали, что правительство Израиля заинтересовано в восстановлении мира.