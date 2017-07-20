В Баку свекор со свекровью избили беременную невестку

2017-07-20 11:40 | www.oxu.az | 4

В Баку избили беременную женщину.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован в Сабунчинском районе.

Проживающая в поселке Пиршаги на территории под названием 2-й совхоз Раджабова Марзия Рамазан гызы 1991 г.р. поругалась у себя дома с родственниками. В итоге она была избита свекром и свекровью. Она была госпитализирована с различными телесными травмами.

По словам, ее состояние оценивается как среднетяжелое.

Факт расследуется правоохранительными органами.

З.Г.

