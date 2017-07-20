Заложен фундамент третьего здания для журналистов

2017-07-20 11:43 | www.oxu.az | 5

Сегодня на территории Сабаильского района Баку был заложен фундамент третьего здания для журналистов Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента.



Отметим, что 19 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с усилением социальной защиты сотрудников средств массовой информации. С целью улучшения жилищно-бытовых условий сотрудников средств массовой информации и строительства для них очередного жилого здания из предусмотренного государственным бюджетом на 2017 год резервного фонда президента Фонду государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте первоначально было выделено 5 миллионов манатов.

Н.О.