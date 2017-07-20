S&P подтвердило рейтинги узбекского Ипотека-банка на уровне «В+/В»

2017-07-20 11:34 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - Международная рейтинговая компания Standard & Poor’s Global Ratings (до апреля 2016 года - служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s) подтвердила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента узбекистанского АКИБ «Ипотека-банк» на уровне «В+/В» с прогнозом «стабильный», следует из сообщения S&P.

По мнению аналитиков агентства, в последние два месяца показатели капитализации банка значительно улучшились благодаря получению господдержки в размере примерно 380,8 миллиарда сумов, и в настоящее время банк выполняет требования к минимальному уровню достаточности регулятивного капитала - 12,5 процента.

Как сообщалось, в июне текущего года президент Узбекистана принял постановление об увеличении в 2017 году госдоли в уставных капиталах девяти коммерческих банков, в том числе Ипотека-банка, на общую сумму 500 миллионов долларов за счет средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ). До госрегистрации допвыпуска акций, средства, согласно постановлению, направляются на спецсчета банков для последующего их направления на приобретение акций.

Агентство ожидает, что поддержка от государства компенсирует давление на показатели капитализации АКИБ «Ипотека-банк», обусловленное высокими темпами роста активов и продолжающейся девальвацией узбекистанского сума.

Агентство отмечает, что в последние пять лет средние темпы роста активов АКИБ «Ипотека-банк» составляли около 38 процентов в год, что выше среднего показателя по банковскому сектору страны (25-30 процентов), в связи с высокими темпами роста корпоративного кредитования, направленного в том числе на поддержку стратегических секторов экономики Узбекистана. В то же время способность банка генерировать капитал из внутренних источников остается слабой.

«Прогноз «стабильный» отражает наше мнение о том, что капитал, предоставленный правительством к настоящему времени, а также дополнительные вливания капитала, ожидаемые в 2017-2018 годов, и текущая поддержка фондирования будут поддерживать характеристики кредитоспособности банка на текущем уровне в ближайшие 12-18 месяцев», - подчеркивает агентство.

«Мы можем понизить рейтинги АКИБ «Ипотека-банк» в случае значительно более высоких темпов роста, чем мы в настоящее время ожидаем, если при этом рост не будет поддерживаться дополнительным капиталом, предоставляемым государством», - отмечает S&P Global Ratings. Позитивное рейтинговое действие, по мнению агентства, в настоящий момент маловероятно.

Ипотека-банк образован в апреле 2005 года путем слияния Узжилсбербанка и ипотечного банка "Замин". Основным направлением его деятельности является льготное долгосрочное кредитование индивидуального жилищного строительства и финансирование предприятий, производящих строительные материалы.

Акциями Ипотека-банка владеют 15,2 тысячи юридических и физических лиц. Наиболее крупными акционерами являются Минфин – 21,32 процента акций и UzGazOil (дочернее подразделение НХК "Узбекнефтегаз") – 25 процентов.

По итогам 2016 года активы банка выросли на 31,9 процента по сравнению с 2015 годом – до 5,748 триллиона сумов, собственный капитал - на 29,8 процента, до 414,026 миллиарда сумов с учетом уставного капитала в размере 269,421 миллиарда сумов.

Официальный курс на 20 июля – 4042,47 сума/$ 1

(Автор: Демир Азизов)