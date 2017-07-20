В Таджикистане принят ряд мер по урегулированию тенденций миграции населения

2017-07-20 11:39 | www.trend.az | 6

В первом полугодии текущего года в соответствии с поручением Правительства Республики Таджикистан Министерством труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан в сотрудничестве с другими соответствующими республиканскими госучреждениями был принят ряд мер в плане урегулирования тенденций миграции населения, передает НИАТ "Ховар". Так, в первом полугодии текущего года из республики выехало 242 тысячи 790 трудовых мигрантов, из этого количества 88,8% составляют мужчины и 11,2% — женщины. Об этом в ходе итоговой полугодовой пресс-конференции, состоявшейся 20 июля в Душанбе, сказала Министр труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан Сумангул Тагойзода.

В основном трудовые мигранты выехали в Российскую Федерацию и Казахстан. Между тем, выезд трудовых мигрантов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года сократился на 65 тысяч 884 человека, или на 21%.

За этот же период общее количество вернувшихся на Родину трудовых мигрантов составило 160 тысяч 123 человека, что на 311 человек меньше аналогичного периода 2016 года.

Министерством были изучены и проанализированы возможности трудовых рынков таких государств, как Кувейт, Катар, Объединённые Арабские Эмираты и Республика Корея, с целью отправки рабочей силы в эти страны. Уже подготовлены проекты соответствующих соглашений в этом направлении с вышеупомянутыми государствами.