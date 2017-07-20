Массовое отравление в Сумгайыте – ВИДЕО

2017-07-20 11:57 | www.oxu.az | 4

В Сумгайыте произошло массовое отравление.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, 12 человек поступили в больницу с диагнозом ингаляционное отравление.

Как сообщили в Сумгайытской станции скорой медицинской помощи, состояние одной из пострадавших – 45-летней Матанат Абдуллаевой было тяжелым, поэтому ее поместили в реанимационное отделение.

Остальные пострадавшие были отпущены на амбулаторное лечение под надзором врача.

По информации, все 12 пострадавших находились в одном автомобиле и ехали со свадьбы в Сумгайыте в поселок Гаджи Зейналабдина Тагиева. Проезжая мимо действовавшего на этой территории химического предприятия, они вдохнули выпускаемые в воздух химические пары.

По факту сотрудниками правоохранительных органов ведется расследование.

A.M.

