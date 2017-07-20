Кыргызстан и Татарстан обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества

2017-07-20 11:46 | www.trend.az | 4

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встретился с главой Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым, прибывшим в КР с рабочим визитом для участия в работе Международного форума «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи», проходящем в Бишкеке, передает КНИА "Кабар".

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, в ходе встречи Атамбаев тепло поприветствовал гостя, поблагодарив его за приезд в Кыргызстан и участие в работе Международного Форума.

В свою очередь Минниханов поблагодарил главу Кыргызстана за состоявшийся накануне визит в Татарстан в рамках государственного визита в Российскую Федерацию, где состоялись очень плодотворные переговоры.

Глава Татарстана также выразил признательность за приглашение на Форум «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи», отметив, что это очень важное и содержательное мероприятие. «Мы все задумываемся о сохранении языка, культуры, истории. Эти вопросы очень важны и актуальны сегодня, они заслуживает нашего особого внимания», - сказал он.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Кыргызстаном и Татарстаном в рамках многоплановых кыргызско-российских отношений.