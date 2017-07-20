Сменен руководитель Azərtelekom

2017-07-20 12:23 | www.apa.az | 4

Сменен руководитель Azərtelekom.

По полученным АПА-Экономикс данным, Фуад Аллахвердиев назначен главным исполнительным директором компании. На этой позиции он сменил Хаима Маимона.

Ф.Аллахвердиев подтвердил факт АПА-Экономикс. Он отметил, что в настоящее время компания работает над стратегией развития и намерена активизировать деятельность.

Отметим, что Azərtelekom – телекоммуникационный оператор Азербайджана. Акционерами компании являются ООО Azərfon (95%), ООО Aztelekom (2,5%) и ООО «Бакинская телефонная связь» (2,5%).