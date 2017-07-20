Завершилась церемония вручения ключей от квартир во втором здании для журналистов

2017-07-20 12:29 | www.apa.az | 4

Завершилась церемония вручения ключей от квартир во втором здании для журналистов.

Как сообщает АПА, 255 журналистам были выданы квартиры.

Отметим, общая строительная площадь трехблочного 17-этажного здания, построенного в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты работников печати Азербайджана» от 22 июля 2013 года, составляет 34 тысячи квадратных метров. В здании имеются 9 однокомнатных, 144 двухкомнатных, 93 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных.

6 сотрудников APA Holding также получили квартиры в этом здании.