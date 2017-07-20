Молдавия запретила Рогозину прилетать на военном самолете

2017-07-20 12:06 | www.oxu.az | 4

Руководство Молдавии запретило вице-премьеру России Дмитрию Рогозину прилетать в Кишинев и Тирасполь на борту самолета ВВС России, передает Oxu.Az со ссылкой на Газета.ру.

Соответствующее письмо, по его словам, передал российскому посольству министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Андрей Галубр 19 июля.

«Молдавские компетентные органы вынуждены отказать в предоставлении разрешения на пролет воздушного пространства Молдавии и посадку самолетов военно-воздушных сил России в аэропортах Кишинева и Тирасполя из-за отсутствия необходимых для этого условий, о которых российская сторона ранее была неоднократно проинформирована», - говорится в тексте письма.

В ведомстве также назвали нецелесообразным проведение в одностороннем порядке мероприятий, посвященных 25-летию подписания соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье и началу миротворческой операции на Днестре.

Н.О.