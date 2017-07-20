Названо время матча «Карабах» - «Шериф»

2017-07-20 12:12 | www.oxu.az | 4

Определилось время матча между командой «Карабах» и молдавским «Шерифом» в рамках третьего классификационного тура Лиги чемпионов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, встреча состоится 25 июля на республиканском стадионе им.Тофика Бахрамова. Начнется игра в 21:00. Ответный матч состоится через неделю.

Отметим, что «Карабах» с сегодняшнего дня приступил к подготовке к игре. На базе клуба футболисты, выступившие против «Самтредиа» в ответном матче, удовлетворились восстановительной тренировкой. Другие игроки провели двустороннюю игру с запасным составом.

A.M.

