"Дюнкерк" - на 40% больше изображения и уникальных впечатлений только в Azercell IMAX®

2017-07-20 12:02 | www.trend.az | 4

Кристофер Нолан снял «Дюнкерк» на камеру IMAX® и 70-мм пленку

Незадолго до премьеры эпической военной драмы «Дюнкерк» режиссера Кристофера Нолана, стало известно, что значительная часть фильма была снята на широкоформатную пленку камерами IMAX® 2D высочайшего разрешения. Нолан сделал картину по собственному оригинальному сценарию и решил использовать все возможности и преимущества камер IMAX® для переноса этого исторического события на большой экран и создания уникального по своей силе кино-впечатления.

В Азербайджане только в кинотеатре Azercell IMAX картина будет представлена с расширенным соотношением сторон 1.43:1 и заполнит полностью весь экран, поэтому зрители смогут увидеть на 40% больше изображения, чем в стандартных кинозалах. А это значит еще больше зрелищности, потрясающего качества, максимального погружения и незабываемых впечатлений от формата IMAX®.

Съемочная команда “Дюнкерка” установила камеры IMAX® на самолеты «Спитфайр», чтобы перенести зрителей к новым высотам. “Уникальное качество изображения не имеет себе аналогов в мире. Мы действительно постарались и создали ощущение, которое я описал бы, как оказаться в виртуальной реальности, но без очков,” - отметил Кристофер Нолан, режиссер фильма.

«Дюнкерк» в IMAX® позволит зрителю практически перенестись внутрь действия картины и стать частью гонки против времени, чтобы спасти 400 000 британских и союзных войск, оказавшихся во вражеской ловушке на берегах Дюнкерка во время Второй Мировой Войны.

Увидеть картину в расширенном формате можно с 20 июля 2017 в кинотеатре Azercell IMAX®

О фильме «Дюнкерк»

Картина основана на реальных событиях и рассказывает о военной операции из истории Второй мировой войны, когда солдаты британских, бельгийских и французских войск были окружены немецкой армией у берегов Дюнкерка. В первых кадрах «Дюнкерка» мы видим сотни тысяч солдат британских и союзных войск, окруженных противником. Они попадают в отчаянное положение, оказавшись в ловушке на береговой линии, где за спиной лишь море, а враг подходит все ближе.

Съемки картины велись во Франции, Нидерландах, Соединенном Королевстве и в Лос-Анджелесе. В фильме снимаются: Кеннет Брана, Киллиан Мерфи, Фьён Уайтхед, а также Марк Райлэнс и Том Харди.