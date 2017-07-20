Азербайджанский боец победил армянина и стал обладателем кубка России – ФОТО

2017-07-20 12:20 | www.oxu.az | 3

Живущий в Екатеринбурге боец тайского бокса (муай-тай) азербайджанского происхождения Таир Халилов добился очередного успеха.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, в финале Кубка России по тайскому боксу в Ижевске Таир одолел армянина Арутюна Оганесяна и завоевал кубок страны.

Наш соотечественник уже долгое время занимается тайским боксом и, несмотря на молодой возраст, считается одним из известных боксеров.

Интересно, что Таир Халилов до сих пор не проиграл ни одного матча.

A.M.

