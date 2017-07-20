Приговор Лапшину: достаточно мягкий, учитывая провокационные действия блогера, достаточно жесткий, чтобы стать уроком другим

2017-07-20 12:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу блогера Александра Лапшина, который был арестован за посещение без согласования с азербайджанскими властями оккупированного Арменией Нагорного Карабаха, после чего въехал на территорию Азербайджана вновь, по второму паспорту.

Прецедент Лапшина станет хорошим уроком для желающих посетить оккупированные земли Азербайджана, так как дело имело широкий резонанс в СМИ. Блогер Лапшин, был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к трем годам лишения свободы.

Решением суда Лапшин будет отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима.

Приговор достаточно жесткий, чтобы другие туристы два раза подумали, прежде чем ехать на оккупированные территории Азербайджана и достаточно мягкий, учитывая провокационные заявления Лапшина по поводу его посещений Азербайджана, после того, как он был внесен в черный список МИД.

Лапшин, зная, что в Азербайджан после посещения оккупированного региона Азербайджана Нагорного Карабаха ему въезжать нельзя, и даже отпуская по этому поводу в своем блоге шутки, все-таки прилетел в Баку и прошел госконтроль по украинскому паспорту с другим написанием своего имени, а именно через букву "о", так как в базе данных не было Олександра Лапшина, который был бы внесен в "черный список" МИД Азербайджана.

Воспользовавшись этим, он не просто приехал в Азербайджан, а стал писать в своем блоге о взятках, которые он якобы давал на границе. Понятно, что Лапшин намеренно заявил о нарушении границ Азербайджана для того, чтобы сделать себе PR, не веря до конца, что его экстрагируют, что хорошо понятно из записей в его блоге. Однако, если задачей Лапшина было продвижение незаконного бренда «Нагорного Карабаха», то этот заказ Еревана он провалил, оказавшись как раз символом незаконной оккупации этих земель.

Экстрадиция Лапшина и рассмотрение его дела в суде - важнейший прецедент. История с его экстрадицией является примером того, что никакое преступление не останется безнаказанным. Если не пресечь попытки людей, которые с той или иной целью по всему миру будуь нарушать международное право, это может привести к очень печальным последствиям.

Международное право не дает повода для разночтений, факты говорят сами за себя – Армения оккупировала 20 процентов территорий Азербайджана и взрастила марионеточный де-факто режим преступников в Нагорном Карабахе.

Сегодня Карабах является одним из прецедентов незаконной оккупации Арменией. И если сегодня мир не будет должным образом реагировать на подобные бесчинства самым жестким, но правовым образом, то завтра весь мир, и, в первую очередь, Европа могут превратиться в лоскутное одеяло из вечно враждующих мелких государств.

После того, как суд вынес решение и Лапшин будет отбывать реальное наказание в тюрьме, каждый проплаченный политик или общественный деятель, который захочет без разрешения Баку посетить оккупированные армянами территории Азербайджана, задумается, а готов ли он после этого столкнуться с законным преследованием со стороны Азербайджана.

(Автор: Эльмира Таривердиева )