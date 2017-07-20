ЕС может отменить роуминг в странах Восточного партнерства

2017-07-20 12:31 | www.trend.az | 3

Снижение или отмена тарифов в роуминге между странами Восточного партнерства может произойти к 2020 году, заявил глава подразделения Европейской службы внешних дел по работе со странами Восточного партнерства и ОБСЕ Борис Ярошевич, передают СМИ.

По его словам, ЕС не планирует пока отменять роуминг для Белоруссии, однако готов реализовать данный проект в странах Восточного партнерства.

«Это может быть достигнуто к 2020 году», — сказал Ярошевич.

Он отметил, что Евросоюз не будет рассматривать отмену роуминга между странами ЕС и Восточного партнерства до тех пор, пока не будет оценен эффект от отмены тарифов внутри ЕС. Такое исследование будет проведено в 2018 году.

Тем не менее в ЕС прорабатывают вопрос об отмене роуминга между странами ЕС и Восточного партнерства.

«Если такое соглашение осуществится, скорее всего, это произойдет после 2020 года», — считает Ярошевич.

Напомним, Восточное партнерство — проект Евросоюза по развитию связей между ЕС и следующими странами: Украина, Молдавия, Азербайджан, Армения, Грузия и Белоруссия.