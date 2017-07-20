Когда можно будет купить билет на матч «Карабах» - «Шериф»?

2017-07-20 12:24 | www.oxu.az | 3

Стала известна дата поступления в продажу билетов на первый матч третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов по футболу между агдамским «Карабахом» и тираспольским «Шерифом».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, болельщики могут приобрести билеты 21 июля с 12:00 в кассах Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова.

Стоимость билетов в зависимости от сектора составит 1-5 манатов, в VİP-сектор – 50 манатов.

Отметим, что матч «Карабах» - «Шериф» пройдет 25 июля и начнется в 21:00.

A.M.

