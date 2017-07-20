Азербайджан доведет инвестиции в Турцию до 20 млрд долларов

2017-07-20 12:30 | www.oxu.az | 5

«До 2020 года Азербайджан планирует инвестировать в экономику Турции 20 млрд долларов».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал председатель азербайджано-турецкого делового совета Сельчук Акат.

«В случае, если SOCAR, являющийся основным акционером Petkim Petrokimya Holding A.Ş., поднимет объем инвестиций в Турцию с 18 млрд долларов до 19,5 млрд долларов, то Азербайджан до 2020 года инвестирует в эту страну 20 млрд долларов. Конечно, большая часть этих вложений придется на долю SOCAR, которая намерена инвестировать в поселок Алиага в Измире 17 млрд долларов», - отметил С.Акат.

Говоря о торговом обороте между странами, С.Акат отметил, что в январе-мае этот показатель составил 650 млн долларов:

«Торговый оборот в 2000 году был 326 млн долларов. В 2006 году эта цифра достигла 1,035 млрд долларов, а в 2013 году - 3,3 млрд долларов. В прошлом году товарооборот сократился на 1,6 млрд долларов. Не секрет, что эти цифры не отражают реального потенциала. Уже пришло время реализовывать наш экономический потенциал».

Л.А.

