Маск предсказал провал запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy

2017-07-20 12:35 | www.oxu.az | 7

Американский бизнесмен Илон Маск полагает, что первый пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX с высокой вероятностью будет неудачным.

Как передает Oxu.Az, о выступлении главы SpaceX на конференции НАСА по перспективам исследований на борту МКС сообщает издание Space News.

Причину возможной неудачи при пуске Falcon Heavy, запланированного на 2017 год, Маск видит в необходимости синхронной работы 27 двигателей. «Там много чего может пойти не так», - считает бизнесмен.

Также Маск отказался от использования для посадки в разрабатываемом компанией пилотируемом корабле Dragon 2 двигателей SuperDraco. Агрегаты планируется задействовать только в случае аварийного торможения. Отказ от посадки Dragon 2 при помощи SuperDraco предприниматель обосновал сложностью процесса сертификации, которую должен пройти пилотируемый корабль, создаваемый для полетов к МКС по заказу НАСА. Dragon 2 планируется сажать с использованием парашютов.

Н.О.