Oбеспечение безопасности и экономическое развитие - в приоритете для СНГ

2017-07-20 12:52 | www.trend.az | 5

Обеспечение безопасности и экономическое развитие стран - участниц СНГ - в приоритете для интеграционного объединения. Об этом заявил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, который сегодня принимает участие в заседании Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества, передает корреспондент Белта.

"Важным для СНГ является обеспечение стабильности и безопасности, потому что это основа для спокойного и планомерного экономического развития. На втором месте - обеспечение стабильности в экономике, обеспечение экономического роста в странах, и именно поэтому государства стран Содружества, все структуры на высшем уровне уделяют этому особое внимание", - отметил Сергей Лебедев.

Он также сказал, что очередное заседание Совета глав государств СНГ планируется провести в Сочи 11 октября, а заседание Совета министров иностранных дел, предположительно, состоится 10 октября.

Совет постпредов сегодня на заседании сформирует проекты повесток дня очередных заседаний СГГ и СМИД. Предварительно в них включены вопросы по дальнейшей адаптации Содружества к современным реалиям, документы, регламентирующие сотрудничество по широкому спектру направлений, - от поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей до обеспечения воздушно-космической обороны.