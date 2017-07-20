Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская журналистика развивается и играет большую положительную роль в обществе (версия 3)

2017-07-20 12:55 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская журналистика развивается и играет большую положительную роль в обществе.

Об этом в четверг сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии выдачи квартир журналистам по случаю Дня национальной прессы в новопостроенном здании.

"От всего сердца поздравляю журналистов Азербайджана по случаю 22 июня - Дня национальной прессы, желаю им новых успехов. В преддверии этого прекрасного профессионального праздника мы собрались на открытии нового жилого здания, построенного для журналистов. Это второе по счету здание. В первом здании уже несколько лет живут журналисты. Сейчас мы будем отмечать открытие второго здания. В первом здании 156 квартир, во втором же 255 квартир. Одновременно мы сегодня заложим фундамент третьего здания. И в третьем здании предполагается 255 квартир", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что таким образом в короткий срок сотням журналистам государством выдаются квартиры, и это очередное проявление внимания к азербайджанской журналистике со стороны государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что азербайджанская журналистика развивается и играет большую положительную роль в обществе.

«В Азербайджане обеспечены все свободы, в том числе свобода слова, и вы, журналисты, хорошо это знаете. В Азербайджане тысячи органов печати, которые свободно функционируют, проходят регистрацию. Сегодня азербайджанская журналистика выявляет проблемы, беспокоящие общество, проводит очень ценный анализ и, в целом, играет большую положительную роль в развитии страны. Я всегда старался и стараюсь оказывать свою поддержку журналистам. Это показывают мои многочисленные встречи, искренние беседы с журналистами. В частности, одним из проявлений этой политики является также строительство зданий для журналистов», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана напомнил, что эта инициатива была выдвинута несколько лет назад. «Этот вопрос подняли журналисты. Я положительно отреагировал на это. В результате мы отмечаем здесь открытие уже второго здания. Помню, что на открытии первого здания – четыре года назад я сказал, что, наверное, в будущем эта территория будет называться «городком журналистов», и так и произошло. Это прекрасное место уже является городком журналистов. Здесь будет построено и третье здание. Конечно же, в будущем мы будем предпринимать дополнительные меры для решения бытовых проблем журналистов. Мне сказали, что здесь есть необходимость в новой дороге, потому что сейчас дорога проложена с одной стороны. Поэтому дано соответствующее указание о том, чтобы был выход в обе стороны, и людям было бы жить здесь еще удобнее. В каждом городе есть самые ценные, самые престижные места. Обычно это бывает центр городов, и в городах, расположенных на морском побережье, наиболее престижными считаются здания с видом на море. Эти здания с видом на море, а также расположены в центре города. Путь отсюда до площади «Азнефть» занимает всего пять минут. Это еще раз показывает то, что мы стараемся создать для журналистов наилучшие условия. Здания тоже очень красивые, просторные, светлые, удобные», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что здесь будут с удобством жить люди, имеющие большие заслуги в журналистике, большие заслуги перед Родиной.

«Что касается вопросов, касающихся будущего развития журналистики, то могу вам сказать, что азербайджанское государство и впредь будет активным в развитии свободной прессы. Для журналистов созданы все условия. Сегодня азербайджанское общество живет удобно, в условиях безопасности и стабильности. В нынешнее время это само по себе достижение. Мы оберегаем нашу страну от всех возможных рисков. Что касается источников риска, существующих внутри, то их, можно сказать, нет. Для защиты себя извне проводится достаточно серьезная политика – и в идеологической, сфере, и в защите границ. В целом мы всегда стараемся защищать Азербайджан от возможных рисков, чтобы азербайджанский народ жил удобно, в условиях мира. Считаю, что мы этого добились», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что журналисты, которые живут в этих зданиях, и будут жить впоследствии, относятся к различному политическому спектру. «Никакой пристрастности не было допущено и здесь. Люди с различными политическими взглядами, члены различных партий будут жить здесь вместе, как одна семья. На самом деле азербайджанское общество тоже развивается в этом направлении, в Азербайджане существует солидарность. Азербайджанское общество сплотилось вокруг единой идеи. Существующие у нас развитие, стабильность, благополучие, конечно, как вам хорошо известно сегодня, изучаются во многих уголках мира, порой встречаются с удивлением, и у этого есть очень простая причина. Потому что в Азербайджане прекрасная демократическая ситуация, в Азербайджане есть экономическое развитие, страна, проводя независимую политику, укрепляет свои позиции, как в регионе, так и в мире, расширяются, растут наши возможности влияния, и Азербайджан проводит миролюбивую политику. В центре нашей политики стоят интересы гражданина Азербайджана и интересы азербайджанского государства. Считаю, что эти два фактора обладают уже очень прочными опорами в Азербайджане. Наши шаги, предпринятые как в связи с социальной, так и экономической политикой, с внешней политикой, принесли нам большой успех, и в мире существуют очень большие симпатии к Азербайджану. Я абсолютно уверен, что особую роль для развития каждой страны играет демократическое развитие. Страна может быть богата с экономической точки зрения, богата природными ресурсами, но если в обществе нет прекрасной атмосферы, нет свобод, это развитие может быть половинчатым или неустойчивым. Наше преимущество в том, что политические и экономические реформы мы проводим параллельно. Считаю, что это тоже очень правильная и продуманная политика. Потому что если посмотреть на развитые с демократической точки государства, то мы увидим, что абсолютное их большинство также экономически развитые страны. То есть, материальное благосостояние, экономическое и социальное развитие являются основными условиями для демократического развития. В Азербайджане и демократическое развитие, и социально-экономическое развитие идут параллельно. Считаю, что поэтому в нашем обществе эволюционным путем проводятся, углубляются реформы, и политические, и экономические реформы должны еще больше углубляться», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане полностью обеспечена свобода слова, никаких ограничений нет. «По предоставленной мне последней информации, примерно 80 процентов азербайджанского населения является пользователями интернета. В этих условиях никаких проблем в связи со свободой слова быть не может. Правда, в ряде случаев некоторые неправительственные организации нас критикуют, и даже обвиняют. Но эти обвинения не имеют никаких оснований, и это просто предвзятая позиция. И причина этого известна. Но если смотреть на реальную ситуацию, то все мы видим, что в Азербайджане полностью обеспечены свобода слова и все другие свободы. В Азербайджане обеспечены и будут обеспечиваться свобода собрания, свобода политической деятельности, свобода совести, свобода печати. Азербайджан и впредь должен идти путем экономического и политического развития. Считаю, что наша короткая история независимости показывает, что это единственно правильный путь. Потому что в не такой уж простой геополитической ситуации Азербайджан, в первую очередь, смог сохранить и укрепить свою независимую политику, не подпадает ни под какое внешнее влияние», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что развитие азербайджанского государства в руках азербайджанского народа. «Наша страна управляется волей азербайджанского народа. Мы добились большого экономического развития, реализовали мегапроекты. Мы смогли представить себя миру как центр мультикультурализма, и сегодня наши успехи в этой сфере изучаются во многих странах. В основе всех этих достигнутых успехов стоит наша продуманная политика, в том числе формирование демократического общества. Журналисты же, конечно же, своей деятельностью вносят свой вклад в это развитие, выявляют проблемы, которые мучают, беспокоят общество. Могу вам сказать, что в некоторых случаях я получаю информацию о каких-то нелицеприятных явлениях из прессы. Правда, мне каждый день поступает различная информация из различных источников, то есть, конечно же, докладываются основные вопросы, то есть, основные вопросы, связанные как с внешней, так и внутренней политикой и безопасностью. Однако бывают и такие вопросы, которые могут считаться не очень серьезными, но это беспокоящие людей вопросы. Об этой информации я иногда узнаю и из прессы, и сразу же реагирую. Государственные чиновники или же другие лица знают, что свобода слова, свобода печати в Азербайджане не позволят, чтобы они совершали какие-то дела, допускали недочеты. Поэтому журналисты, может, сами того не зная, мои помощники. И я благодарен вам за это», - сказал глава государства.

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