В Азербайджане будет солнечно

2017-07-20 13:08 | www.apa.az | 4

21 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно.

Подует северо-восточный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-26°, днем 35-38° тепла, в некоторых местах 40° тепла, в Баку ночью 23-25°, днем 36-38° тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 45-55%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 26-27°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 27-28°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 28-29° тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 35-40°, местами 42° тепла, в горах ночью 15-20°, днем 26-31° тепла.