Израильская студентка украла несколько экспонатов из Освенцима – ФОТО

2017-07-20 12:44 | www.oxu.az | 6

27-летняя студентка факультета искусств колледжа «Бейт-Берл» Ротем Бидес шесть раз посещала бывший концлагерь Освенцим в Польше, и каждый раз воровала какой-либо из экспонатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на fishki.net, сама девушка не считает свой поступок нарушением, так как использовала украденные предметы для своего арт-проекта в колледже.

Студентка признала, что вынесла из бывшего лагеря смерти предметы посуды, металлический болт, несколько обломков и даже табличку, на которой написано, что с территории музея нельзя ничего забирать.

«Я чувствовала, что должна была что-то сделать. Миллионы людей были убиты из-за нравов конкретной страны при определенным режиме. И если законы таковы, то я могу зайти туда и действовать по моим собственным законам».

Своей акцией она хотела показать, что законы определяются людьми, а мораль «меняется от времени к времени и от культуры к культуре»

Девушка отметила, что была перед выбором: соблюдать правила того места, где были нарушены базовые права человека, или нет. Байдс говорит, что цель выставки, для которой подготовили арт-проект, — показать, что останется в памяти, когда свидетелей не станет.

По словам руководителя студентки Михала Наамана, смещение барьеров — это одна из тех вещей, которую иногда делает искусство. Тем не менее, «Бейт-Берл» уже убрал ее проект с выставки студенческих работ, в отношении самой Бидес будет проведено разбирательство.

Колледж опубликовал официальное заявление, в котором осудил поступок и неспособность студентки осознать, что она нарушила закон

Руководство музея-мемориала в Освенциме намерено направить против израильтянки, предки которой стали жертвами Холокоста, официальную жалобу и потребовать вернуть похищенные артефакты.

Проект Бидес включает, в том числе, трубку с ее кровью, которая ведет к стене. В центре комнаты стоит стол, на котором лежат предметы, в том числе, украденные из Освенцима. В частности, например, обожженные ложки, кроличья лапка, вода из реки, куда высыпали прах жертв концлагеря. По словам студентки, у нее также была ложка из Освенцима, но она ее потеряла.

С.С.

