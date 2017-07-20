Иран примет участие в международных играх «АрМИ-2017»

2017-07-20 12:59 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Армия Ирана примет участие в международных военных играх «АрМи-2017», которые состоятся на территории России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и Китая. Об этом сообщает IRNA.

3-и Армейские международные игры пройдут в течение 15 дней с 29 июля по 12 августа 2017 года.

Они будут состоять из 28 номинаций по полевой, воздушной и морской выучке военнослужащих. Из них 23 – это уже существующие конкурсы и 5 новых.

В 2017 году в игры будут включены 5 новых конкурсов: «Военное ралли» (марш армейских внедорожников протяженностью более тысячи километров), соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов, «воин содружества» (военно-профессиональное мастерство военнослужащих стран СНГ), «страж порядка» (соревнование военных полицейских с использованием полосы препятствий «гонки героев»), «дорожный патруль» (соревнование военной автоинспекции).

17 конкурсов проводятся на территории России, 6 – на территории Китая, – 3 на территории Казахстана, в Азербайджане и Белоруссии также состоится по одному конкурсу.

Согласно данным организаторов, в соревнованиях примут участие команды из 28 иностранных государств.