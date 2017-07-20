Президент Кыргызстана выступил в защиту кириллицы

2017-07-20 13:03 | www.trend.az | 5

«Из-за перехода на кириллицу мы теперь не можем прочитать и понять то, что писали наши предки, даже отцы и деды на арабском и латинском алфавите», - заявил президент Алмазбек Атамбаев на открытии форума «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи» в Бишкеке, передает КНИА «Кабар» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По его словам, в ходе многовековой эволюции алтайская семья языков разделилась на различные ветви и группы языков. «Возьмём для примера историю с многострадальным алфавитом тюркоязычных народов бывшего СССР. Если в период добрососедских отношений между Турцией и Советским союзом, народы Туркестана перешли от арабского алфавита к латинице в 30-е годы, то после охлаждения дипломатических связей, был совершён резкий переход к кириллице», - сказал Атамбаев.

«В итоге наши народы потеряли уникальные пласты своей письменной литературы и истории, и даже просто возможность для простых людей прочитать, понять то, что писали их предки, даже отцы и деды на арабском и латинском алфавите. Разрыв с прежним алфавитом означает и разрыв с прошлым народа. В Центральной Азии сам отход от арабского алфавита к латинице, а затем и к кириллице означал разрыв с великим прошлым: наследием Золотого Века Центральной Азии - трудами Ибн Сины, Аль-Хорезми, Аль-Бируни, Юсуфа Баласагуни, Аль-Фараби, творившим на арабском алфавите, великим наследием Бухары, Самарканда, Баласагына, Узгена, Самарканда, Фараба и Тараза», - отметил президент.

Атамбаев напомнил, что пришедший после латиницы кириллический алфавит тюркских стран Советского Союза позволил им находиться в едином культурном русле не только с собой, но и всей Евразией. «Чынгыз Айтматов, Мухтар Ауэзов – целые плеяды наших учёных и писателей творили на кириллице, и она их устраивала», - сказал он. По его словам, после развала СССР история снова повторяется, но уже с обратным креном. Независимые Азербайджан, Туркменистан перешли на латиницу, Узбекистан переходит, а Казахстан тоже недавно принял решение сменить кириллицу на латинский алфавит.

«Каждый раз объяснению сменить алфавит даётся новое объяснение. Вот, например, такая причина: латиница является алфавитом всех развитых стран, переход на латиницу поможет развитию экономики страны. Но разве помешало Японии и Корее то, что там используют иероглифы? Разве мешают иероглифы развиваться экономике Китая? И в то же время разве латинский алфавит, принятый в ряде стран Африки, помог им преодолеть бедность?», - сказал Атамбаев.

Президент указал, что не убеждает и попытка объяснить переход к латинице возможностью объединить тюркские народы, создав единый общий язык – «ортак дил». Ведь за сотни веков турецкий язык уже в 19-м веке был мало похож на язык тюркских каганов Алтая.

«Да и назывался он тогда «османлы», как и положено языку Османской Империи. И хотя Мустафа Кемаль Ататюрк провёл языковую реформу и попытался восстановить язык тюрков, эта затея не удалась, так как к тому времени в турецком языке уже было более 70% арабских и персидских заимствований.

Почему же в нереальных мечтах создать единый язык, мы забываем о наших братьях, живущих в Российской Федерации? Забываем о татарах, башкирах, алтайцах, хакасах и многих других? Ведь они будут и дальше использовать кириллицу. И с ними мы могли бы вместе возродить наш праязык, взаимно обогатить наши языки древними словами, которые сохранились у одних народов и уже забыты у других. Ведь именно у наших народов черпала новые слова Турция в период своей языковой реформы. Сегодня эти народы намного больше нуждаются в нашей помощи и поддержке», - считает глав государства.

«Постепенный переход на латиницу не объединяет, а наоборот отдаляет наши народы, – считает Атамбаева. – И фактически этот переход под влиянием идей пантюркизма продолжает метод «разделяй и властвуй», который использовался против наших народов, и в Российской Империи, и в СССР».

Атамбаев напомнил, что для этого нередко использовались и учёные. «Возьмём, к примеру, классификацию тюркских народов по группам. В одной из них алтайский, кыргызский, казахский, каракалпакский, татарский и башкирский находятся в кыпчакской группе. Узбекский и уйгурский в карлукской группе. Но внимание! – есть ещё и отдельно киргизская группа, в составе которой есть хакасы и шорцы, но нет самих кыргызов», - добавил он.

«Хотя все эти народы должны, конечно, быть в одной группе, потому что их представители могут практически свободно общаться между собой на родных языках без переводчиков», - заявил президент Кыргызстана.