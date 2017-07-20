ГТК о поставляемой из Украины куриной продукции

2017-07-20 12:56 | www.oxu.az | 4

Вчера ряд СМИ распространил информацию о том, что импортируемая из Украины и продаваемая на различных рынках и магазинах замороженная куриная продукция торговой марки «Qualiko» представляет опасность для человеческого организма.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим Государственный таможенный комитет сделал заявление, в котором говорится, что все импортируемые в страну продукты и транспортные средства проходят таможенное оформление только после проверки предусмотренных законодательством соответствующих документов и, в случае необходимости, после проведения экспертизы и лабораторных исследований.

В Управлении экспертизы Государственного таможенного комитета была проведена соответствующая экспертиза и установлено, что продукция соответствует нормативам.

Э.А.

