Турция обвинила Германию во вмешательстве в свою судебную систему

2017-07-20 13:05 | www.oxu.az | 4

Анкара считает неприемлемыми комментарии официальных лиц Германии в связи с арестом в Турции немецкого правозащитника Петера Штойдтнера, это вмешательство в турецкую судебную систему.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в заявлении МИД Турции, опубликованном в четверг.

«Это прямое вмешательство в турецкую судебную систему. Комментарии (представителей ФРГ) еще раз показывают двойные стандарты в подходе к закону со стороны тех, кто мешает привлечению террористов к ответственности, поддерживая членов террористических группировок, которые угрожают нашей стране», - говорится в заявлении МИД Турции.

Во вторник суд в Турции принял решение об аресте главы турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Штойдтнер. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство выражает солидарность с немецким правозащитником. МИД ФРГ потребовал от Анкары его немедленного освобождения, назвав обвинения против Штойдтнера абсурдными, и вызвал в связи с его арестом турецкого посла.

Н.О.