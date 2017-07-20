Алматы подписал Парижскую декларацию о борьбе со СПИДом

2017-07-20 13:10 | www.trend.az | 4

Алматы стал первым городом Центральной Азии, присоединившимся к всемирному движению, призывающему остановить эпидемию СПИДа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подписание декларации несомненно привлечет внимание жителей города к вопросам ВИЧ-инфекции, что позволит своевременно проходить тестирование, начинать лечение, а Алматы станет прямым участником международных мероприятий по здравоохранению и получит доступ к самым передовым достижениям и разработкам в области ВИЧ и СПИД. Самые лучшие мировые практики войдут в План города Алматы по усовершенствованию программ по ВИЧ и туберкулезу до 2023 года, что позволит приостановить рост эпидемии ВИЧ и СПИД и улучшить здоровье населения», - говорит руководитель Управления здравоохранения Алматы Валихан Ахметов.

По данным Управления, в Алматы эпидемия ВИЧ-инфекции удержана в концентрированной стадии. Для противодействия эпидемии в городе активно работают профилактические программы, благодаря которым тестирование на ВИЧ-инфекцию в мегаполисе проводится на самом высоком уровне в стране.

«Особое достижение - женщины с ВИЧ в 99% рожают здоровых детей. И сегодня не редкость, когда эти женщины становятся мамами во второй и даже третий раз. Каждая беременная женщина сдает тест на ВИЧ дважды. Другое достижение города, как и всей страны - расширение доступа к антиретровирусным препаратам, которые закупаются за счет государства для всех нуждающихся людей, живущих с ВИЧ. Это самые современные препараты от лучших мировых производителей», - рассказали в Управлении здравоохранения.

Первая Парижская декларация была подписана в 2014 году. Мэры, в городах которых была подписана декларация обязались включить свои города в программу ускорения мер остановки эпидемии СПИДа.