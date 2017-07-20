Грузинский министр: «Уверен, что проекте БТК примут участие еще больше стран»

2017-07-20 13:24 | www.apa.az | 4

«Уверен, что проекте Баку-Тбилиси-Карс примут участие еще больше стран».

Как передает грузинское бюро АПА, об этом сообщил министр экономики и продолжительного развития Грузии Гиорги Гахариа.

Он выразил уверенность в скорейшей сдачи проекта в эксплуатацию.

«Проект внесет вклад в экономическое, культурное и политическое развитие», - подчеркнул министр.

В Карсе состоялась встреча между министром экономики и продолжительного развития Грузии Гиоргием Гахарией, министром транспорта, мореходства и коммуникаций Турции Ахметом Арсланом, председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавидом Гурбановым. На встрече, на которой участвовала делегация из Казахстана, были обсуждены вопросы исполнения проекта и укрепления экономических отношений.

Председатель АО «Грузинские железные дороги» Мамука Бахтадзе отметил важность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. «Баку-Тбилиси-Карс создает широкие возможности для развития транспортного потенциала Грузии». Этот проект соединит страны Центральной Азии и наш регион с европейскими рынками».