Исландский лоукостер намерен доплачивать пассажирам за полеты

2017-07-20 13:42 | www.oxu.az | 4

WOW air планирует зарабатывать на сопутствующих услугах.

Исландский лоукостер WOW air в ближайшем будущем намерен доплачивать пассажирам за полеты с ними.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на korrespondent.net, такую информацию в интервью Telegraph Travel сообщил основатель и владелец авиакомпании Скули Могенсен.

По его мнению, бюджетные авиакомпании смогут компенсировать затраты на перевозку пассажиров с помощью других услуг — например, бронирования отелей или аренды автомобилей.

«В будущем мы сможем вам платить за то, чтобы вы летали с нами. Если вы будете приходить к нам, будете доверять нам с помощью своих бронирований, мы сможем свести тариф вашего билета к нулю и даже сможем вознаградить вас за это», — сказал Могенсен.

В данный момент WOW air специализируется на выполнении бюджетных трансатлантических рейсов через свой хаб в Рейкьявике. Компания предлагает долететь из главных городов Европы в США всего за 199 долларов, а из Рейкьявика — за 99 долларов.

Как сообщалось, в Украине сейчас активно обсуждается привлечение лоукостеров. В частности, 17 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил сделать аэропорт Гостомель базой для лоукостов, в том числе авиаперевозчика Ryanair.

В настоящий момент на государственном предприятии Антонов создана рабочая группа по подготовке бизнес-плана для использования аэродрома в качестве базы лоукост-авиакомпаний.

С.С.

