Кремль не собирается заниматься судьбой блогера Лапшина - Песков

2017-07-20 13:42 | www.trend.az | 3

Возможная экстрадиция блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, приговоренного судом в Баку к трем годам лишения свободы, не является темой Кремля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Блогер Александр Лапшин, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к трем годам лишения свободы.

Решением суда Лапшин будет отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима.

Согласно решению суда, из-за недоказанности с него снято обвинение по статье 281.2 УК Азербайджана (публичные призывы против государства).

Отметим, что Александр Лапшин - гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами.

Лапшин обвинялся в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года.